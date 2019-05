Em época de tempo seco e ar frio são comuns o aparecimento de problemas respiratórios, como gripes e resfriados, e o agravamento da rinite e outros quadros alérgicos. Nesse sentido, a higienização de carpetes, tapetes e estofados pode contribuir com a redução de ácaros e germes.

Belo Horizonte possui um empreendimento que se propõe realizar esse serviço e o melhor, economizando água e tempo: o Sr. Vapor. A rede franqueada, nascida em Florianópolis, teve sua matriz transferida para a capital mineira em 2017.

A unidade física, localizada no bairro São Pedro, na região Centro-Sul, recebe automóveis e tapeçaria para limpeza a vapor e também envia funcionários uniformizados e treinados para atender em residências e empresas. Esses últimos representam de 70% a 80% das operações em BH.

De acordo com o diretor nacional da rede, Vinícius Barreto, o serviço a vapor, além de ser mais eficiente na remoção de fungos, ácaros e bactérias, é menos agressivo para o material higienizado, aumentando a sua vida útil, especialmente para aqueles que solicitam a limpeza periodicamente.

Dentre as vantagens, estão ainda o tempo reduzido de espera para a secagem do objeto, de oito a dez vezes menor do que o da faxina convencional. Um sofá ou estofado automotivo, por exemplo, costuma secar em até duas horas após a higieniza-ção completa.

Isso é possível graças ao menor volume de água envolvido no processo. A limpeza exemplificada acima gastaria 200 litros numa lavanderia, enquanto na Sr. Vapor são despendidos apenas cinco. Ou seja, o procedimento vaporizado utiliza cerca de 2% da água necessária em lavagens convencionais.

No caso dos carros, o vapor ainda possibilita a higienização do motor, o que seria impossível com água sem danificar os componentes elétricos.

Ao final de cada limpeza, a Sr. Vapor ainda utiliza um bactericida, para dificultar a incidência dos microorganismos nas superfícies, favorecendo a saúde de toda a família.

