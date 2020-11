A startup belo-horizontina MaxMilhas, especializada em venda de passagens emitidas com milhas, está com 20 vagas abertas na área de tecnologia. Para se candidatar, o profissional deve acessar a área “Trabalhe Conosco” pelo site da companhia.

As oportunidades são para trabalho em home office para os cargos de Engenharia de Dados, Quality Assurance, Desenvolvimento Front-end e Back-end, Infraestrutura, Cloud, entre outros. Entre os benefícios oferecidos estão plano de saúde, vale-refeição e milhas para viagem de férias.

De acordo com a MaxMilhas, as contratações oportunidades fazem parte do movimento de retomada de mercado da empresa, após a grande crise vivida pelo mercado de viagens por causa da pandemia de Covid-19. A projeção da startup é fechar o ano com 70% a 80% das vendas realizadas no fim de 2019.