Startup de tecnologia do mercado imobiliário presente em 23 cidades brasileiras, o QuintoAndar realiza a primeira parceria com uma imobiliária tradicional. A união de forças na área de locação residencial terá início com a Casa Mineira, presente em Belo Horizonte há 34 anos. A intenção da empresa digital, é buscar outras parcerias com o mesmo modelo, aumentando o potencial da plataforma.

Dessa forma, todos os novos contratos fechados pela Casa Mineira na área de locação passam a ser geridos pelo QuintoAndar, que emprega cerca de 800 pessoas em São Paulo. Os imóveis captados por uma ou outra empresa estarão presentes tanto no aplicativo da startup quanto no site da imobiliária belo-horizontina.

“Nos últimos anos temos sido procurados por diversas imobiliárias que também enxergam uma sinergia e um potencial de crescimento ao se juntar a plataforma do QuintoAndar. Estamos em contato com um grupo seleto imobiliárias que vemos como potenciais parceiras em seus mercados específicos, e essas conversas estão em diferentes estágios de evolução”, afirma Thiago Tourinho, sócio e diretor do QuintoAndar.

Sem ter que assumir os contratos, a Casa Mineira poderá economizar na burocracia dedicada aos alugueis residenciais – que demandam muito trabalho, mas oferecem lucro menor do que as áreas de vendas e locação comercial. Por outro lado, o QuintoAndar terá acesso a um grande número de clientes. A estimativa da startup é ter um crescimento superior a 700% na participação do mercado de locação residencial em BH após a parceria.

A startup espera um crescimento no mercado brasileiro por oferecer um modelo de contrato diferente das imobiliárias tradicionais. Todo o sistema é informatizado – da marcação de visitas ao relacionamento com parceiros, como corretores e fotógrafos. A empresa não cobra fiadores dos inquilinos e garante o pagamento em dia dos valores de alugueis aos donos dos imóveis.