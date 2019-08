A BNDES Participações S.A. (BNDESPAR), subsidiária do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, registrou lucro líquido acumulado de R$ 7,96 bilhões no primeiro semestre deste ano, crescimento de 107,5% em comparação com igual período do ano passado (R$ 3,84 bilhões). Já no acumulado do segundo trimestre, o resultado foi negativo em R$ 650 milhões, em função da revisão da classificação de riscos para efeitos de provisionamento contábil.

Segundo informou o BNDES, o lucro líquido acumulado é fruto, principalmente, do resultado com participações societárias no montante de R$ 12,61 bilhões entre janeiro e junho deste ano, contra R$ 5,12 bilhões na primeira metade do ano passado. Entre os desinvestimentos realizados pela BNDESPAR, destaque para a venda de ações de Fibria, Petrobras, Vale, Rede Energia e Linx, que alcançou R$ 10,54 bilhões, ou mais de 95% do resultado com alienações. Equivalência patrimonial, dividendos e juros sobre o capital próprio contribuíram com R$ 1,49 bilhão para o resultado do semestre.

O ativo total da BNDESPAR atingiu em junho passado R$ 111,77 bilhões, incremento de 4,4% em relação a dezembro de 2018. Também em junho, o patrimônio líquido da BNDESPAR totalizou R$ 101,15 bilhões, revelando aumento de R$ 8,10 bilhões no semestre.