Marcelo, Marmelo, Martelo pode virar série. A produtora Coiote conseguiu autorização de Ruth Rocha para a adaptação, e agora busca patrocínio ou parcerias com empresas do ramo para transformar o maior sucesso da escritora em uma produção de streaming.



"É sempre um desafio, mas acreditamos que já partimos com o interesse de um grande público, de várias gerações", afirma Margarida Ribeiro, integrante da equipe que levará para as telas o livro de mais de 20 milhões de cópias vendidas. A direção será de Calvito Leal e Duda Vaisman.



"Estou na expectativa de ver o que vai sair, como vai ser. Naturalmente, estou feliz, porque televisão é importante, as crianças adoram", diz Ruth Rocha. "Expande a história. O público de TV que não é leitor pode ganhar interesse em ler. E o público que é leitor vai ter interesse na série."



Na maioria das vezes, a escritora não autoriza pedidos de adaptação de seus livros. "Vem muita bobagem, o livro vira outra história. Tem de ter a essência do original."



Ruth Rocha não acredita que os produtos audiovisuais 'roubam' as crianças dos livros. "A TV, os tablets roubam um pouco de tempo, sim, mas também estimulam e podem remeter aos livros", afirma ainda. "Não devemos demonizar nada", acrescenta.







As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.