A Associação Mineira de Supermercados (Amis) informou que, com exceção do álcool gel, que devido a um pico muito elevado na procura na última semana está com pouca disponibilidade, os demais itens de primeira necessidade têm seu abastecimento normal nos supermercados mineiros.

A expectativa é de que este quadro de normalidade se mantenha e não há necessidade de o consumidor fazer grandes compras no momento, o que só contribuiria para um desnecessário descontrole do abastecimento.

A entidade informa ainda que as lojas supermercadistas estão com seu horário de funcionamento normal e recomenda a associados e consumidores que mantenham os cuidados recomendados pelas autoridades de saúde para evitar a propagação do vírus.

Assista ao vídeo do presidente da Amis, Alexandre Poni: