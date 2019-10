O setor supermercadista de Minas Gerais deve gerar cerca de 3.500 postos de trabalho temporário neste fim de ano. A estimativa otimista de crescimento em 2019 é a maior dos últimos cinco anos, segundo o presidente da Associação Mineira de Supermercados (Amis) Alexandre Poni.

"Nossa expectativa de crescimento para o Natal neste ano é de cerca de 3,5% em relação ao ano passado, devido tanto à recuperação - mesmo que lenta - da economia, como ao investimento que as lojas têm feito em modernização", pontuou, durante a abertura do 33° Congresso e Feira Supermercadista e de Panificação de Minas, a Superminas, nesta terça-feira (15). Ainda segundo ele, além do crescimento nas vendas, de modo geral, 2019 também deve trazer resultados melhores, de 4%, o melhor em cinco anos.

Entre os produtos mais vendidos, além do mix normalmente disponível o ano todo, a procura por produtos típicos do período de festas deve impulsionar os negócios. Carnes e panetones são os que mais pontuam, com 10% de crescimento previsto. Em seguida, estão as cervejas (8%), vinhos (7%), outras aves típicas além do peru (6%) e bebidas "quentes" (4%). O peru, antes protagonista no Natal, não tem crescimento previsto para o período.

Além do crescimento normal para o período e a recuperação econômica, o aumento de vendas no fim de ano em relação ao ano passado também pode ser atribuído à liberação do saque do FGTS, segundo destacou o presidente da Associação Brasileira de Supermercados, João Sanzovo. "As famílias tiveram oportunidade de quitar dívidas antigas e estão mais suscetíveis a contrair novas dívidas", disse.

A expectativa para o fim do ano é que os preços continuem como estão, o que Poni atribui à baixa inflação.

