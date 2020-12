Os supermercados de Belo Horizonte não abrirão as portas nos feriados de Natal (25 de dezembro) e Ano Novo (1° de janeiro), de acordo com a Associação Mineira de Supermercados (AMIS).

Apesar de o setor supermercadista ser reconhecido como atividade essencial à economia, a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) prevê o fechamento nestas datas. O acordo é válido apenas para Belo Horizonte.

Segundo a associação, nos fins de semanas seguintes, as lojas podem ser abertas normalmente. Mas há possibilidade de as empresas optarem pelo fechamento ou redução do horário de funcionamento de unidades onde haja diminuição significativa do movimento.