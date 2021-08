Em 2021, a indústria do automóvel se concentrou no lançamento de utilitários-esportivos (SUVs). Trata-se de uma tendência que vem se intensificando nos últimos 10 anos. Este ano já vimos chegar Corolla Cross, Taos, novos Compass, Kicks, 3008 e Captur, sem contar modelos de alto luxo que pipocam a todo tempo. E esta semana serão lançados mais dois modelos.

Na quarta-feira (25), a Hyundai lançará o novo Creta. O SUV compacto se tornou emergente e ganhou outros mercados como Índia e Rússia. Com visual contraditório devido aos faróis e lanternas, ele é bem menos simpático que a geração atual.

No entanto, promete compensar com um pacote farto de conteúdos, com direito a sistema de frenagem autônomo, assistente de permanência em faixa e controle de velocidade adaptativo. O modelo será equipado com motores 1.0 turbo de 120 cv e 1.6 de 130 cv, combinados com transmissão automática de seis marchas.

Jipão

Outra novidade que surge um dia depois (26) é o Jeep Commander. Modelo de sete lugares que se posicionará acima do Compass para a ser a opção de alto luxo por aqui.

O SUV teve visual divulgado na semana passada, exibe um estilo mais encorpado, seguindo os passos do Grand Wagoneer, vendido nos Estados Unidos. O grandalhão será equipado com motor 1.3 turbo de 185 cv e 2.0 diesel de 170 cv.

Pré-venda

A marca iniciará a pré-venda do Commander já no dia 26, com lote de lançamento com 500 unidades. Os valores e versões do jipe ainda não foram revelados. No entanto, interessados em comprar o utilitário-esportivo deverão depositar um sinal de R$ 5 mil. Segundo a marca, os

500 primeiros compradores ganharão itens exclusivos com uma mala de viagem em couro (com a logomarca com o nome do modelo) e uma necessaire com produtos de higiene para viagem.

A campanha de pré-venda ficará disponível até 7 de outubro. Quem adquirir o carro nesse período terá isenção nas três primeiras revisões. Outra facilidade de aquisição de Commander será a avaliação de acordo com a tabela Fipe para quem der o Compass ou Renegade usado como entrada.