Suzanna Freitas, filha dos cantores Kelly Key e Latino, usou as redes sociais nesta quarta-feira, 4, para falar sobre ansiedade. Aos 18 anos, a influenciadora digital contou que teve diversos episódios de crise durante o período escolar. "Já tem um tempo que, no terceiro ano da minha escola, tive muitas crises de ansiedade. Essas coisas voltaram a acontecer comigo de algumas semanas para cá", desabafou.



Suzanna também afirma que ainda não descobriu a causa do sofrimento: "Às vezes, você não tem um motivo específico, mas se sente sozinha, se sente mal, triste. O que eu comecei a fazer? A me ocupar".



Para vencer a ansiedade, a jovem criou uma série atividades para fazer. "Voltei para a academia, estou fazendo curso de inglês, estou indo ao psicólogo, procurando ficar mais com meus amigos, minha família, o Gabriel (namorado)", disse.



Para os quase dois milhões de seguidores no Instagram, a filha de Kelly Key deu um conselho:

"Não vamos desistir! Vamos tentar dar o melhor da gente para nós mesmos. Sei que falando parece fácil. Parece difícil colocar todas essas coisas em prática, mas com o tempo a gente vai se curando com algumas coisas", ponderou.