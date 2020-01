A partir desta quarta-feira (1°), estacionar no Aeroporto de Confins está R$ 1 mais caro a cada meia hora. É que as tarifas cobradas nos estacionamentos do terminal foram alteradas, e o valor da tarifa de 30 minutos no setor Econômico (E1, E2 e E3) passou de R$ 8,00 para R$ 9,00.

Já nas vagas do estacionamento Premium (P1, P2 e P3), localizado mais próximo à entrada central do Terminal, o valor, que era de R$ 9,00, passa a ser R$ 10,00. Para estacionar motos, o preço da fração de 30 minutos é de R$ 4,50.

Contudo, os valores cobrados pelas diárias nos estacionamentos não foram reajustados, sendo mantidos os mesmos praticados desde 2015.



Confira, abaixo, o preço das tarifas:

TARIFAS PARA MENSALISTAS:

R$ 70,00 - acesso somente ao pátio de motos

R$ 90,00 - acesso aos pátios E1 e motos:

R$ 140,00 - acesso aos pátios E1, E2, E3, P3 e motos

R$ 205,00 - acesso a todos os pátios.

TARIFAS DO ESTACIONAMENTO DE MOTOS

Valor da fração de meia hora: R$ 4,50 | Diária: R$ 20,00

TARIFAS DO ESTACIONAMENTO VÁLIDAS PARA OS PÁTIOS E1, E2 E E3

Valor da fração de meia hora: R$ 9,00 | Diária: R$ 40,00

TARIFAS DO ESTACIONAMENTO VÁLIDAS PARA OS PÁTIOS P1, P2 E P3

Valor da fração de meia hora: R$ 10,00 | Diária: R$ 60,00

