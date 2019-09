Amigas e grávidas, Tatá Werneck e Leticia Colin fizeram um chá de bebê conjunto no último domingo, dia 1º. No Instagram, a apresentadora e a atriz compartilharam fotos da comemoração. "Resolvemos fazer um chá beneficente e vamos doar todos os presentes para instituições super sérias e que precisam muito", escreveu Tatá ao publicar uma foto ao lado de Rafael Vitti, Leticia e Michel Melamed. Os presentes arrecadados pelas duas serão doados para as instituições Aldeias Infantis e Selfie da Alegria.



A atriz aproveitou a publicação em seu perfil para falar sobre gravidez e elogiar a amiga. Engravidar é uma magia potente. Trouxe meu filho, a mãe que serei, o pai que meu amor será, tanta ressignificação. Trouxe também essa amizade que me faz honrada. Tatá é acolhimento e afeto. Coragem e inspiração. Que mãe mais linda ela já é. Aprendo o tempo todo. Obrigada pelo chá mais lindo! Você é infinita, minha querida", declarou Leticia, que está grávida de seis meses de um menino.



Tatá Werneck está na reta final da gestação, que foi marcada por muito mal-estar. Grávida de uma menina, a apresentadora do Lady Night disse que sofre de hiperêmese gravídica, condição que causa muitos enjoos e que também acometeu a duquesa de Cambridge, Kate Middleton.