A taxa de juros e a inflação devem impactar diretamente no mercado de carros seminovos. A análise é do gestor do Portal Auto Shopping, Reinaldo Lacerda, que revela que as prestações dos automóveis financiados já subiram 5% após o último aumento da Selic, a taxa básica de juros.

Uma ducha de água fria já que o segmento registrou alta nas vendas no primeiro semestre deste ano. Em Minas Gerais, o acumulado dos últimos seis meses foi de 46,9% em comparação ao mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Federação Nacional das Associações de Veículos Automotores (Fenauto).

Reinaldo Lacerda explica que um dos motivos do aquecimento do setor foi a diminuição da oferta de carros novos por escassez de componentes, como chips, e da alta de preço das matérias-primas provocada pelo aumento do dólar. "Como a fila de espera para um carro novo chega a quase quatro meses, muitos consumidores optaram pelo seminovo", diz o gestor.

Além disso, um outro estímulo veio do mercado internacional, principalmente do países do Mercosul, que vê no Brasil uma escolha como destino de seus investimentos motivada pelos excelentes resultados do mercado local de seminovos.

Acompanhe a entrevista na íntegra.