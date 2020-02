Em fevereiro, a taxa média de juros do cheque especial caiu 0,04 ponto percentual em relação ao mês anterior, segundo levantamento da Fundação Procon, em São Paulo.

Taxa média dos bancos estava em 7,96% ao mês

No cheque especial, a taxa média dos bancos estava em 7,96% ao mês. O único banco que apresentou queda em sua taxa foi o Banco do Brasil, de 7,73% ao mês.

Já no empréstimo pessoal, a taxa média de juros estava em 6,17% ao mês, sem alteração em comparação a janeiro.

O Banco Central, por meio da Resolução nº 4.765, de 27 de novembro de 2019, limitou a cobrança da taxa de juros do cheque especial para pessoa física em 8% ao mês. A Resolução passou a vigorar em 6 de janeiro deste ano.

Especialistas da Fundação Procon alertam o consumidor para ter cautela ao fazer compras, evitando contrair dívidas, já que as taxas cobradas pelos bancos ainda estão elevadas. Segundo o Procon, os juros cobrados sobre o cheque especial são o segundo maior do mercado financeiro, atrás apenas das taxas cobradas sobre o uso do cartão de crédito.

O levantamento foi feito no dia 4 de fevereiro no Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander.

Leia mais:

Copom reduz taxa básica de juros para 4,25% ao ano, o menor nível da história