Quem debocha das peruas é porque nunca guiou uma. Esse tipo de carroceria, que entrou em extinção no Brasil, ainda batem um bolão lá fora, principalmente na Europa, onde há modelos de alta performance, equipadas com poderosos motores V8, que fazem muito esportivo comer poeira. Mas nada se compara ao Porsche Taycan GTS Sport Turismo, a super perua elétrica de Stuttgart.

A mais recente versão dessa perua, que na verdade é uma shooting brake (perua derivada de cupê) acaba de ser apresentada. Com preço de 132 mil euros (na Alemanha), trata-se de um carro de alta performance, pensado para cair na estrada.

No entanto, não se preocupe com a autonomia, pois essa gracinha roda até 504 km com uma carga de bateria. Nos pontos de recarga ultra-rápidos da Europa, boa parte da bateria se regenera durante aquela pausa para esticar as pernas e tomar um café.

O conjunto motor do GTS Sport Turismo entrega nada menos que 598 cv, o que lhe garante um comportamento de fazer inveja nos irmãos esguios como o 911 e 718 Cayman. Esse carro acelera de 0 a 100 km/h em 3,7 segundos e tem a máxima limitada em 250 km/h.

Por dentro essa perua oferece pacote completo de comodidades e assistências, mas o destaque fica por conta do imenso teto envidraçado, que dispensa forro em tecido. Batizado de Sunshine Control, esse teto de cristal líquido pode ficar translúcido ou fosco eletricamente. Basta apertar um botãozinho.

As peruas são demais e fim de papo!