A medida cautelar que impedia o Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Pampulha, em Belo Horizonte, de realizar voos regulares domésticos, sem restrições, foi derrubada nesta quarta-feira (13), pelo Plenário do Tribunal de Contas da União (TCU).

O relator do processo, ministro Bruno Dantas, destacou em seu voto que considera “de suma importância reiterar que em nenhum momento esta Corte foi avessa à reabertura do Aeroporto da Pampulha para voos regulares domésticos. A decisão aprovada pelo Plenário, repito, de caráter preventivo, decorreu da preocupação estritamente procedimental no que tange à real necessidade de comprovação do interesse público da medida”.

O impedimento, em 2017, atendeu pedido do senador Antonio Anastasia. Ele alegou que a Portaria MTPA 376/2017, que reestabelece a possibilidade desse tipo de voos pelo aeroporto, havia sido editada sem a devida motivação. Em vista disso, o TCU havia determinado a suspensão cautelar dessa medida até que o caso fosse decidido pela Corte.

Agora, fica a cargo do Ministério da Infraestrutura o aprimoramento dessa decisão.

Imbróglio

Desde 2005, a Pampulha opera apenas voos regionais e serviços de táxi aéreo. O fluxo de passageiros fica concentrado no aeroporto de Confins, concedido à iniciativa privada em 2013. A concessionária BH Airport, que administra Confins, também questiona a reabertura comercial de Pampulha.

A reportagem entrou em contato com Ministério da Infraestrutura, Agência Nacional de Avião Civil, além de Infraero, responsável pelo Aeroporto da Pampulha, e BHAirport, responsável pelo terminal em Confins, e aguarda retorno.

* Fonte: TCU

