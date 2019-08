Um evento de tecnologia da informação que prioriza questões como diversidade, crescimento gradativo e inclusão de mulheres trabalhadoras no setor. Esse é o DevDay, organizado pela empresa DevIsland, que tem como um dos focos abordar a importância da representatividade entre desenvolvedores de softwares. As práticas aparecem nos temas das palestras e até na acessibilidade ao encontro, que acontece no próximo sábado (24), no Centro de Convenções Actuall Hotel, em Contagem. A expectativa é a de receber 850 participantes.

A DevIsland já disponibiliza há algumas edições, por exemplo, vários intérpretes de libras ao longo das palestras. Agora, de acordo com os organizadores, chegou o momento de o mercado identificar que isso é perceptível na TI.

O palestrante Alexandre Costa, da Arc Touch, por exemplo, é cego e discorre sobre assuntos técnicos da tecnologia no quesito acessibilidade. Segundo ele, o evento incorporou ao DNA a bandeira da acessibilidade e da inclusão. Congênita, sua condição nunca o impediu de se dedicar à área desde criança. Aos 15 anos, ele abriu sua primeira escola de informática. Atualmente, o profissional gerencia a carreira de desenvolvedores e trabalha com pesquisas.

Para Costa, a TI é um dos setores mais inclusivos. “Temos acesso a diversas tecnologias para usar de forma autônoma e independente. Este mercado também possui um leque de oportunidades bem amplo, excelente para os deficientes entrarem para o ramo”, afirma.

Outro palestrante com deficiência é Luciano Sá Borges, que é surdo. Ele falará sobre “What They Say: a ferramenta de transcrição de áudio”.

O número de profissionais técnicas do gênero feminino também tem crescido gradativamente. “Em 2019, teremos cerca de 50% de palestrantes do gênero feminino e a estimativa é a de que elas sejam 20% do público”, disse um dos organizadores do DevDay, Edson Cunha.

Famílias poderão contar com uma “mãozinha” no cuidado com as crianças. Um espaço infantil, com atividades de robótica e brinquedos relacionados à tecnologia, será montado no local do evento, ocupando de forma divertida o dia de meninas e meninos, enquanto mães e pais se capacitam.

O evento é direcionado a desenvolvedoras e desenvolvedores, estudantes e entusiastas de tecnologia, empresas de desenvolvimento e instituições de ensino. Inscrições estão abertas pela plataforma Sympla, com valor de R$ 248, que pode ser dividido em até 12 vezes.

SERVIÇO

DevDay

Data: Sábado, 24 de agosto

Horário: Das 8h30 às 18h

Endereço: Centro de Convenções Actuall Hotel (Rod. Fernão Dias, 4334 - Jardim Riacho das Pedras, Contagem)