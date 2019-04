A Telex Soluções Auditivas inaugura nesta semana, em BH, a primeira loja conceito da marca na América Latina. A unidade segue o padrão internacional da rede Audika, originária da França e que comanda empresas de diversos segmentos ao redor do mundo.

Especializada no varejo de aparelhos auditivos, a Telex traz a concepção europeia de estabelecimentos para o país, como parte de várias ações com o objetivo de aprimorar a forma como o produto é apresentado ao cliente final.

O novo modelo de loja funcionará como um “centro de alto valor agregado”, com foco na experiência do usuário, como indivíduo com necessidades singulares, e no desenvolvimento de soluções que levem em consideração o estilo de vida dele.

“Todas as salas de aconselhamento foram remodeladas, pensando na conforto do deficiente auditivo. A gente quer que o cliente, aqui no Brasil, tenha a sensação de entrar numa loja da França ou da Espanha”, afirma o diretor da empresa em Minas Gerais, Fábio Gonçalves.

Os ambientes da cozinha técnica, lounge (que substitui a sala de espera), recepção e demais cômodos estão todos interligados por vidros, ao invés de paredes. Na cozinha, é possível realizar pequenos reparos nos aparelhos, dispensando o envio para a assistência e resguardando o tempo que o usuário ficaria sem o equipamento.

O executivo diz que as mudanças se deram a partir do resultado de pesquisas de mercado, apontando o posicionamento da empresa – há mais de 70 anos no Brasil – como “determinante” para a preferência do consumidor. De acordo com Gonçalves, a escolha pela Telex se dá pela localização, acessibilidade, promoções e expertise.

Outro atrativo ao comprador é a engenharia de ponta, exclusiva da marca. Um dos aparelhos de destaque, o “Oticon Opn”, conta com a tecnologia denominada “BrainHearing”. Ela parte do princípio de que as pessoas ouvem com o cérebro e não com os ouvidos.

Assim, permite ao usuário se orientar, separar e reconhecer ruídos e concentrar-se no que importa. Ou seja, ajuda a transformar sons em significado, preservando o contexto.

“Isso poupa uma enorme energia que o deficiente auditivo dispensaria ao longo do dia, que poderia deixá-lo exausto”, diz Gonçalves.

O aparelho ainda possui conectividade à internet e bluetooth e é capaz de enviar notificações via SMS, quando a bateria está acabando, por exemplo. A facilidade de conexão com celulares também permite o acesso às mensagens de áudio do WhatsApp – extensível a televisores e demais aparelhos inteligentes.

SERVIÇO

Telex Soluções Auditivas

Endereço: Avenida do Contorno, 4.467 – Funcionários,

Belo Horizonte

Telefone: (31) 3222-3783

WhatsApp: (21) 9 9776-6634

Site: www.telexbr.com.br

Fan Page: @telexsolucoesauditivasoficial