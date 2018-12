O presidente Michel Temer prorrogou até 31 de março de 2019 o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem (GLO) no Estado de Roraima, para a proteção das instalações e das atividades relacionadas ao acolhimento de refugiados vindos da Venezuela.



A atuação das forças federais no Estado foi autorizada em outubro passado e seria encerrada no dia 31 de dezembro. O decreto que estende os trabalhos das equipes até março do ano que vem está publicado na edição do Diário Oficial da União (DOU) desta sexta-feira (28).



