A apresentadora Luciana Gimenez falou que seus filhos são o principal motivo pelo qual mantém um bom relacionamento com Mick Jagger e Marcelo de Carvalho, com quem já teve um relacionamento.



Em entrevista ao canal de YouTube Vendi Meu Sofá com Gabriela Pugliesi, Luciana foi questionada: "Você se dá bem com seus dois ex?".



"Me dou muito bem. Temos filhos, então tem que se dar bem. O Mick é um dos meus melhores amigos, o Marcelo também. Faço questão", respondeu.



Em seguida, complementou: "Depende muito da mulher, acho que a gente tem que fazer esse papel, até porque, como mãe, não é legal os pais não se darem bem. A gente tem que tentar todas as formas."



"Eu trabalho muito a minha inteligência emocional, então a gente tem que fazer esse papel de conciliação, quando você tiver filho você vai ver, a gente faz pelos filhos."



Luciana Gimenez é mãe de Lucas Jagger, 19, filho que tem com o cantor Mick Jagger, dos Rolling Stones, e Lorenzo, 8, filho que tem com seu ex-marido e apresentador da RedeTV! Marcelo de Carvalho.



