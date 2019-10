Lília Cabral não conseguiu conter a emoção ao falar da filha durante a edição do programa Altas Horas, com Serginho Groisman, neste sábado, dia 19. Giulia Bertolli interpreta Meg em Malhação - Toda Forma de Amar, em seu primeiro papel fixo na televisão brasileira.



"Escolheu a minha profissão, a nossa profissão, e desempenhando tão bem. Tendo o caminho dela, traçado por ela. Então, isso é o orgulho. Acho que é o orgulho de toda mãe. Toda mãe quer ver o filho errando, acertando, batendo a cabeça, não interessa. Eu tenho muito orgulho da minha filha", afirmou Lília.



A atriz explicou que tem uma família muito pequena e que depositou na filha a necessidade de "transbordar o amor". Apesar disso, Lília confessou que não pode exagerar: "mas eu tenho que tomar muito cuidado para não sufocá-la, claro", ponderou.



A declaração de Lília foi um dos assuntos mais comentados no Twitter durante o programa. Em março, a atriz contracenou com Giulia Bertolli pela primeira vez em cenas da novela O Sétimo Guardião. Ela foi escolhida para interpretar a personagem de sua mãe em uma pequena participação, na cena de lembrança de um momento, ocorrido décadas atrás.