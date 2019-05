São João del Rei é uma das principais cidades setecentistas de Minas. Além de abrigar parte da cultura e história do Estado, reúne ceramistas de várias áreas do país atraídos pelo curso de Artes Aplicadas da universidade federal com o nome do município da região Central.

Com o objetivo de valorizar a atividade artística local, Mailza Bernard e Elizabeth Ramos – que também criam peças com barro – fundaram, no ano passado, a Terrapuã Arte e Café.

A casa, no Centro da cidade histórica, agrega salas de exposição, loja e espaços para a realização de cursos, oficinas e outras aulas direcionadas, na maioria das vezes, para o universo da cerâmica.

Apesar de cobrar pelas vagas, duas delas geralmente são gratuitas e reservadas para fins sociais. “Acreditamos que o conhecimento sobre a arte deve circular para que ela se expanda”, justifica Mailza.

Já a loja oferta desde artigos mais simples, como louças, vasos e acessórios, até painéis de parede e esculturas bem elaborados. Os valores variam de R$ 10 a R$ 1 mil, a depender da complexidade das obras.

Nas vitrines, há itens assinados por Mailza, Elizabeth e outros artistas, como Daniel Niziier, Adriana Soares e Tatiana Prudencio.

O estabelecimento ainda recebe encomendas de peças personalizadas. O prazo para entrega costuma ser de três semanas a um mês, podendo ser estendido para quantidades maiores. “O barro tem um tempo de secagem muito imprevisível, sujeito ao clima que, se estiver úmido, pode retardar o processo”, explica uma das fundadoras da iniciativa.



Programação

As mostras são inauguradas a cada dois meses. Para a seleção dos expositores, são divulgadas convo-catórias nas redes sociais e um edital permanente fica à disposição de possíveis interessados. Além disso, o ambiente do café, onde acontecem as reuniões de visitantes, está sempre aberto a receber artes gráficas diversas, como fotografias, ilustrações e pinturas.

A Terrapuã também promove periodicamente eventos de temáticas diversas, como jantares, saraus, atividades de meditação e outros, com o objetivo de manter a circulação de pessoas pelo local. “Nosso espaço é dinâmico, adaptável de acordo com a programação. A cada visita, ele está diferente”, ressalta Mailza.

SERVIÇO

Terrapuã

Endereço: Rua Gomes Pedroso, 16, Centro, São João del Rei

Funcionamento: Segunda a sexta, das 11h às 18h / Sábado, conforme a programação de eventos

Telefones/WhatsApp: (32) 9 9940-9052 / (32) 9 9980-7-2843

Fan page: @terrapuabarrocafe

Instagram: @terrapua