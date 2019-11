Elon Musk é um homem criativo. O cara criou uma fabricante de carros elétricos, a Tesla, que colocou em xeque grandes players da indústria, tem um programa para explorar Marte e até mandou um de seus carros para o espaço, usando sua empresa de foguetes. Mas faltou criatividade para desenhar o Cybertruck, que parece ser um veículo conceitual, mas é o carro final.

Trata-se de um utilitário que a Tesla acaba de revelar e será a viatura oficial do planeta vermelho, no projeto de colonização de Marte. Isso mesmo, no projeto científico de Musk, serão necessários veículos capazes de suportar às condições extremas do mundo vizinho. Mas como Musk não é bobo, ele também resolveu vender o carro por aqui e não apenas mandar uma dúzia para sua futura colônia.

O Cybertruck, segundo a fabricante chega ao mercado norte-americano partindo dos US$ 40 mil (R$ 168 mil) para disputar mercado com a Ford F-150, que é o líder eterno do varejo de picapes por lá. Na apresentação da picape, o Cybertruck venceu o utilitário da Ford numa disputa de cabo de guerra.

Apesar de inovador, o Cybertruck chamou atenção pelo design. Ele tem linhas retilíneas e grosserias, que lembram carros conceitos dos anos 1970 e viaturas de filmes de ficção. Segundo a Tesla, o carro foi inspirado no Lotus Esprit. Mas sejamos francos: a realidade passou a quilômetros da expectativa.

O segredo dessa picape está em sua estrutura, que segundo a Testa utiliza uma tecnologia de construção e liga metálica, batizada de Ultra-Hard 30X Cold-Rolled, que garantem extrema durabilidade e resistência à torção. Ele também utiliza compostos de alta resistência nas janelas. A caçamba também tem um sistema de cobertura, como nos blindados HUMVEE do exército dos EUA. Afinal, nunca se sabe quando uma chuva de meteoros pode acontecer em Marte. Sem pintura, o Cybertruck deixa seu aço inoxidável à mostra, da mesma forma que o DeLorean DMC 12 fez na virada dos anos 1970.

Motores e autonomia

O Cybertruck será vendido em três versões. A opção de entrada, que custa US$ 39.900 conta apenas com um motor. Já a opção com dois motores salta para US$ 49.900 e a versão topo de linha, com três módulos elétricos chega por US$ 59.900.

A autonomia da picape é de aproximadamente 400 quilômetros e ela é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 6,5 segundos, o que faz dela um veículo bastante rápido. Ao contrário dos Estados Unidos, onde há ótimas estradas, em Marte não se pode dar bobeira. A Cybertruck tem suspensão elevada, com ajuste pneumático, e ângulos de ataque e saída na ordem de 35 e 28 graus. Tudo para garantir que ela não fique atolada. Já pensou o tempo que vai demorar para o guincho chegar lá?

Na verdade, Musk é um gênio. Fez um carro para marciano, mas vai vendê-lo por aqui!