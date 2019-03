O Tesouro Nacional anunciou nesta quinta-feira, (21) a captação de recursos no exterior. Em nota, o Tesouro informou que será lançado o bônus da República denominado em dólares e com vencimento em 28 de maio de 2029, o Global 2029.

A operação será liderada pelo Bank of America Merrill Lynch, Bradesco e JP Morgan. O título será emitido no mercado global e o resultado será divulgado ao fim do dia de hoje.

Por meio do lançamento de títulos da dívida externa, o governo pega dinheiro emprestado dos investidores internacionais com o compromisso de devolver os recursos com juros.

Os recursos captados no exterior são incorporados às reservas internacionais do país. De acordo com o Tesouro Nacional, as emissões de títulos no exterior não têm como objetivo principal reforçar as divisas do país, mas fornecer um referencial para empresas brasileiras que pretendem captar recursos no mercado financeiro internacional.





