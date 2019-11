O segmento de utilitários-esportivos vem se ramificando nos últimos 30 anos. Modelos que eram tidos como compactos foram ganhando corpo, como Honda CR-V, Toyota RAV4 e Hyundai Santa Fe, abrindo lacunas para modelos menores e fazendo com que os antigos jipões médios ascendessem para um segmento superior. Isso fez com que fabricantes norte-americanos desenvolvessem carros capazes de concorrer com esses modelos robustos, mas sem aquele apelo off-road de outrora.

Sucessor do Captiva, o Chevrolet Equinox é um modelo que segue a escola automotiva americana. Espaçoso, bem equipado e com muito espaço interno, é um automóvel praticamente à prova de críticas. Chegou ao mercado há cerca de três anos, onde ocupa um flanco dominado pelo Jeep Compass e seguido por modelos como Peugeot 3008, Hyundai (New) Tucson, Volkswagen Tiguan Allspace, além dos japoneses CR-V e RAV4.

Reencontro

Voltamos a testar o jipão, após um intervalo de quase dois anos. E ele segue idêntico. Não mudou um parafuso. E isso é ótimo, pois o carro segue muito bom, o que faz dele um dos modelos mais interessantes vendidos pela GM.

O ponto forte desse carro é o nível elevado de comodidade que ele entrega. Mimos como porta-malas elétrico, teto solar panorâmico, bancos em couro, com ajuste elétrico para o motorista, sistema de áudio Bose e assistente de manobras são um afago quando o trânsito la fora parece um ringue de MMA. Além disso, a tração integral é um alento em pisos de baixa aderência e é ficção em muitos concorrentes.

Até o preço segue próximo do que era na época do primeiro teste. No início de 2018 a versão Premier era oferecida por R$ 155 mil. Hoje, está sendo ofertada por R$ 160 mil. Mas fato é que ocorreu um corte de preço. Ele bateu na casa dos R$ 170 mil, valor que o colocou pouco competitivo, ainda mais com rivais bem mais jovens, com valores abaixo dos R$ 150 mil.

Raio-X Chevrolet Equinox 2.0

O que é?

Utilitário-esportivo (SUV) médio, quatro portas e cinco lugares.

Onde é fabricado?

Na unidade de Aguascalientes, no México.

Quanto custa?

R$ 159.990

Com quem concorre?

Em sua versão topo de linha, o modelo concorre com Honda CR-V, Jeep Compass, Hyundai New Tucson, Mitsubishi Outlander, Peugeot 3008 e Toyota RAV4 e Volkswagen Tiguan Allspace.

No dia a dia

O Equinox é um carro grande, com 4,65 metros de comprimento, que exige espaço para estacionar e não é a opção mais ágil no caos urbano. Por outro lado, o porte avantajado é atenuado por conteúdos como sensores traseiros e dianteiros, câmera de ré e até mesmo assistente de estacionamento que faz a baliza do grandalhão para o motorista.

Mas a grande sacada do Equinox é ser um automóvel polivalente, que oferece comodidade no uso cotidiano e muito conforto para viajar com a família nos finais de semana. O espaço interno é amplo para todos que viajam no Equinox, até mesmo no banco do meio e o porta-malas tem 468 litros

Já os conteúdos impressionam. O Equinox Premier conta com áudio Bose, ar-condicionado eletrônico de duas zonas, com repetidor traseiro, banco do motorista com regulagem elétrica e duas posições de memória, multimídia com conexão para smartphone, teto solar panorâmico, revestimento dos bancos em couro, alerta de colisão com sinal luminoso projetado no para-brisas e uma vibração no assento.

Motor e Transmissão

A unidade 2.0 turbo de 262 cv 37 mkgf de torque é a mesma que equipa a versão de entrada do Camaro nos EUA. Apesar de pesado, o motor dá conta do recado, mas o torque só aparece com o motor cheio, acima do 4 mil rpm. Destaque para a transmissão de nove marchas que mantém o jipão sempre numa rotação econômica.

O automóvel conta com seletor de tração integral e assistente de decida de ladeira. É um tipo de recurso que deve ser acionado em situações de baixa aderência. Nos EUA é muito útil no inverno, principalmente nas localidades onde neva bastante.

Como bebe?

O consumo foi de 8,2 km/l no combinado entre trajeto urbano e rodoviário com gasolina.

Suspensão e freios

Utiliza suspensão independente e freios a disco nas quatro rodas. O modelo ainda conta com controles de estabilidade (ESP) e tração, assistentes de partida em rampa (Hill Holder) e descida em ladeira.

Palavra final

O Equinox é um jipão refinado, bastante fiel ao padrão do automóvel americano, com suspensão macia, muito espaço e pacote farto de conteúdos. Por outro lado é um carro grande demais para nosso modelo de urbanização, o que exige paciência no trânsito.

Mimos como abertura automática do porta-malas, teto-solar panorâmico, assistente de manobras e alerta de colisão são itens que dão sofisticação ao modelo, mas ainda faltam assistentes mais avançados como frenagem emergencial e controle de cruzeiro adaptativo (ACC).