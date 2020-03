O teste do ministro da Economia, Paulo Guedes, para o novo coronavírus deu negativo, divulgou nesta quinta-feira (26) a pasta. Em nota, o ministério informou que o teste foi realizado no dia 18 no posto de atendimento do Palácio do Planalto e que o resultado saiu na sexta-feira (20).

Ministro adotou o regime de teletrabalho por medida de precaução Ministro adotou o regime de teletrabalho por medida de precaução

Segundo o comunicado, o material foi enviado pelo Hospital das Forças Armadas (HFA), de Brasília, para a Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, que fez a análise do teste. Desde a última sexta-feira, o ministro trabalha remotamente de casa, no Rio de Janeiro, de onde participa de videoconferências.

O Ministério da Economia informou que a adoção do teletrabalho pelo ministro foi uma medida de precaução. “Para evitar especulações, o ministro Paulo Guedes reforça seu compromisso com a transparência e informará a sociedade o resultado de qualquer outro exame se houver necessidade”, ressaltou a nota.

Um dos secretários especiais de Guedes confirmou ter contraído o coronavírus durante a viagem do presidente Jair Bolsonaro aos Estados Unidos, no início do mês. O secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marcos Troyjo, teve teste positivo para a doença . No entanto, segundo a pasta, ele isolou-se em casa após voltar da viagem e não se encontrou com o ministro.

