O vice-presidente da República, Hamilton Mourão, teve resultado negativo em teste para o novo coronavírus, causador da covid-19.

Segundo nota divulgada neste domingo (17), Mourão e sua esposa, Paula Mourão, foram submetidos ontem (16) a teste para covid-19 e entraram em isolamento no Palácio do Jaburu, residência oficial da Vice-Presidência. A decisão veio após a confirmação do teste positivo para a doença de um servidor que esteve próximo de Mourão na quarta-feira (13).

O resultado do exame estava previsto para sair na segunda-feira (18), mas saiu hoje. Ainda assim, de acordo com a assessoria da Vice-Presidência, Mourão e sua esposa vão permanecer em isolamento no Palácio do Jaburu. “Só devendo o vice-presidente retornar ao trabalho normal na quarta-feira [20], caso os exames de contraprova assim o autorizem”, destaca a nota.

Até este sábado (17), o Brasil já registrou mais de 233,1 mil casos confirmados de covid-19 e mais de 15,6 mil pessoas morreram da doença.