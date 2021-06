O Ford Bronco Sport é um carro bem legal. Tem potência, conteúdos e é muito valente fora da estrada. Mas, sejamos francos. Jamais, em hipótese alguma, ele pode ser considerado um rival do BMW X1 ou do Audi Q3, como a Ford defendeu na apresentação do carro.

Isso porque o cara que quer um X1 ou Q3 nem quer passar perto de um Ford, só se for um Mustang. Além disso, a dupla alemã também passa longe dos terrenos onde o Bronco Sport justifica seus R$ 257 mil.

E levamos o Bronco para passar no barro, atravessar riacho e subir pirambeiras com pedras soltas. Terrenos que um Q3 (comprovadamente) não daria conta. Mas seu verdadeiro rival, sim: o Jeep Compass Trailhawk.

A Ford se esquiva do 4x4 pernambucano pelo fato de ser cerca de R$ 40 mil mais barato que o Bronco. Mas fato é que os dois carros são muito parecidos quando o assunto é fora de estrada.

Ambos contam com tração nas quatro rodas, sistemas de distribuição de torque, seletores de terreno, assistentes de declive e tudo que você precisa para fazer bonito naquela trilha de final de semana, sem precisar ter vencido o Paris Dakar.

Bicho do mato

O Bronco tem uma pegada mais cascuda que o Compass. O médio da Jeep foi pensado para atender quem gosta do mato e quem não quer sair da cidade. Já o Bronco Sport quer mostrar que manda bem em qualquer terreno.

Seu design quadradão, com elementos que fazem lembrar o inglório Land Rover Freelander, como o teto em dois níveis e a própria silhueta da carroceria. A parte frontal é nervosa, com faróis que correspondem ao desenho do Bronco “barra pesada”, vendido só nos Estados Unidos.

E mesmo com essa cara de Urtigão com poucos amigos, o Bronco desembola bem na terra e no asfalto. O pacote de conteúdos oferece assistentes de condução que incluem itens como ACC, alerta de ponto cego, monitor de faixa, leitor de faixas, alerta de tráfego cruzado em ré, frenagem autônoma (com detector de pedestres) de 5 a 80 km/h e assistente de manobra evasiva. O SUV conta ainda com nove airbags e farol alto com ajuste automático e alerta de traseira.

O pacote ainda oferece quadro de instrumentos parcialmente digital (com uma generosa tela central), multimídia (com sistema Sync, conexão com smartphones, GPS nativo, câmera dianteira e traseira), sistema Fordpass Connect, sistema de áudio Bang & Olufsen, que a turma gosta de dizer apenas B&O.

Tudo isso, somado ao bom nível de construção e acabamento, fazem do Bronco Sport um carro muito satisfatório no uso cotidiano. Ao mesmo tempo, seu pacote de geringonças eletrônicas somado ao bom motor garantem o desempenho esperado na terra.

O “kit aventura” ainda conta penduricalhos como o abridor de garrafas na lataria, tomada 110V, porta-malas emborrachado, porta objetos abaixo do banco traseiro e outros recursos que podem ser úteis na hora de perto do riacho, tirar o frango assado com farofa do pote de sorvete.

Raio-x Ford Bronco Sport Wildtrak 2.0

O que é?

SUV médio, quatro portas e cinco lugares.

Onde é feito?

Fabricado no México.

Quanto custa?

R$ 257 mil

Com quem concorre?

O único rival para o Bronco Sport, em termos de porte e conjunto mecânico, é o Jeep Compass Trailhawk. O Land Rover Discovery Sport também rivaliza com ele.

No dia a dia

A primeira impressão a bordo é que o SUV é maior do que realmente é. A impressão fica por conta do imenso capô plano, que parece que o motorista está dirigindo uma F-1000. Mas logo se descobre que não é preciso abrir tanto nas curvas.

O carro oferece tudo que se espera de um SUV médio que supera os R$ 250 mil. Acabamento, isolamento acústico e pacote de conteúdos farto garantem sossego na selva urbana. Já a parafernália eletrônica para fora de estrada permite aventuras onde os outros SUVs não vão.

O destaque fica para o seletor de terreno GOAT (bode em inglês), mas a Ford gosta de dizer que é “Great of All Times”, como se o jipe fosse a personificação de Tom Brady. Bom, fato é que o “Bode” permite selecionar o comportamento do carro de acordo com o piso. Lama, pedra, areia, gelo, terreno alagado e também asfalto. Assim, ele ajusta tudo para que o motorista tire de letra qualquer desafio e se ache tão surpreendente quanto o senhor dos sete anéis da NFL, ou um valente bode que sobe em qualquer lugar’.

Para o fora de estrada, os balanços curtos, assim como os ângulos generosos de ataque (30,4°) e saída (25°), assim como os 23 cm de altura livre do solo, garantem que o jipão da Ford não agarre pelo caminho.

Motor e transmissão

O Bronco Sport é equipado com excelente EcoBoost 2.0 de 240 cv e 38 kgfm de torque, que já equipava o Fusion. A unidade é combinada com transmissão de oito marchas e sistema de tração 4x4, com seletor de tração. Tudo isso garante ao Bronco excelente comportamento dentro ou fora da estrada e também um consumo comedido.

Como bebe?

Seu consumo (exclusivo com gasolina) foi de 7,2 km/l no combinado urbano, rodoviário e off-road.

Suspensão e freios

Tem suspensão independente nas quatro rodas, com sistema multilink na traseira e McPherson. O curso é longo e o ajuste tem foco no off-road. Na estrada a carroceria tende a “rolar” em curvas mais velozes. Então, não convém abusar, mesmo com toda assistência eletrônica. Os freios são a disco nas quatro rodas, com direito a função Auto Hold (que mantém os freios pinçados no semáforo).

Palavra final