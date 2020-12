Não se pode duvidar da sabedoria oriental. Quando a Honda lançou o HR-V, sabia que o jipinho seria um sucesso. E também sabia que teria demanda elevada. Daí, usou e abusou da lei da oferta e da procura. Resultado: o HR-V ficou muito caro. Hoje custa de R$ 99.100 a R$ 142.700.

Mas com a escalada de preços, a marca deixava descoberta uma faixa mais baixa. Buraco que ela tapou em 2017 com o WR-V. Todo mundo sabe, mas não custa lembrar, esse modelo é um aventureiro desenvolvido sobre o Fit.

Para diferenciar do monovolume, o WR-V ganhou frente exclusiva (que não é bonita), suspensão reforçada e um monte de adereços plásticos, que dão a ele um ar robusto. O grande lance desse carro é atender ao consumidor que chega na revenda seduzido pelo HR-V, mas falta cacife para bancar o jipinho.

E tem funcionado. Não com tanta expressividade, mas atendido o consumidor que viu o sonho desfeito pela etiqueta colada na janela. Este ano, a Honda emplacou 28.822 unidades do HR-V e outras 9.245 do WR-V, segundo o balanço da Fenabrave, que indica o desempenho de janeiro a novembro deste ano.

Por ser mais barato (seus preços vão de R$ 83.400 a R$ 94.700), a lógica indicaria que teria maior volume. Mas sejamos francos, mirar no HR-V e acertar o WR-V não tem o mesmo sabor.

O teste

Testamos a versão EXL, da linha 2021, mais cara e completa. O modelo passou por um leve retoque, que deixou sua carinha mais agradável. Mas sem a mesma simpatia do Fit e nem do HR-V. Ele passou a contar com faróis em LED e na traseira, recebeu finalmente um para-choque, pois a peça anterior ficava mais recuada que as lanternas.

De resto, não há novidades no carrinho. Motor, transmissão, assim como a grande maioria dos conteúdos, são os mesmos. O lado bom é que trata-se de uma mecânica confiável, e o bom lastro que o emblema da Honda carrega. Por outro lado esse carro peca pela ausência de tecnologia, que fazem dele caro diante de opções mais modernas e valor semelhante.

Raio-x Honda WR-X EXL 1.5

O que é?

Monovolume aventureiro, quatro portas e cinco lugares.

Onde é feito?

Fabricado na unidade de Sumaré (SP).

Quanto custa?

R$ 94.700

Com quem concorre?

O WR-V concorre na seara dos aventureiros derivados de compactos como Chery Tiggo 2 e Volkswagen Nivus. Mas também disputa terreno com Fiat Argo Trekking, Ford Ka FreeStlye, Hyundai HB20X e Renault Stepway.<EM>

No dia a dia

O WR-V é um automóvel tão agradável no uso cotidiano quanto o Fit. A posição de dirigir é boa, assim com a distribuição dos instrumentos. O espaço interno é generoso e o espaço para bagagem de 363 litros, é mais farta que num compacto. A qualidade do acabamento esta longe de repetir o que visto no HR-V. Ele é basicamente composto por plástico duro, mas a qualidade da montagem é boa.

O carrinho tem pacote de conteúdos que inclui multimídia (com câmera de ré, conexões Apple CarPlay e Android Auto), assim como ar-condicionado digital, bancos revestidos em couro, mas deixa desejar por não incluir nenhum tipo de assistência de condução, assim como itens triviais na sua faixa de preço como sensores crepuscular e de chuva, assim como partida sem chave.

Motor e Transmissão

A unidade i-VTEC 1.5 de 116 cv e 15,3 mkgf de torque associada à transmissão do tipo CVT oferece bom comportamento no trânsito e privilegia relações de baixa rotação. Como todo CVT, quando o motor é exigido ele sobe o giro muito rápido para operar na faixa máxima de torque ao, que no caso é em 4.800 rpm. Mas basta suavizar o pé que ele derruba o giro numa espécie de Overdrive.

Como bebe?

A média de consumo no combinado entre trajeto urbano e rodoviário, com álcool, foi de 10,5 km/l.<EM>

Suspensão e freios

O acerto de suspensão é firme, o que faz dele um carro muito estável. No entanto, a suspensão traseira é dura e quem viaja atrás sofre com lombadas e buracos. Já os freios a disco na frente, e tambor na traseira, não sofrem param imobilizar os 1.130 quilos do modelo. Ele ainda conta com controle de estabilidade (ESP) e auxílio da partida em ladeira (Hill Holder).

Palavra final

WR-V é um paliativo para o consumidor que quer comprar HR-V, mas não pode pagar por ele. O modelo faz uso da confiabilidade da marca. Para quem dirigiu um Fit, esse carro não difere muito, apesar de ser mais alto.

O grande senão é que o WR-V, assim como o Fit, já estão datados. Faltam novas tecnologias, como assistentes de condução, que existem em rivais que na mesma faixa de preço. Em suma, é para o consumidor que faz questão de ter um Honda. E a marca sabe muito bem disso.