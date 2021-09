Na antropologia, a expressão aculturação é utilizada para explicar o fenômeno da penetração de uma cultura sobre a outra. E a partir daí alterar comportamentos, ritos, rotinas e tradições. Não podemos negar que o brasileiro é bombardeado pelo “American Way of Life” há décadas. Aquele rolê em Miami para visitar o Pateta e a Outlet, assim como uma volta de Camaro, Mustang ou num SUV que parece um dinossauro. São reflexos de estímulos daquilo que assistimos no cinema, na TV, Netflix e por ai vai.

Ainda bem que ainda não trocamos a picanha por carne moída prensada na churrasqueira. Mas se o amigo quiser pagar uma de picapeiro da highway, e substituir sua caminhonete miúda por uma legítima truck do Tio Sam, já é possível.

Desde dezembro, a RAM comercializa a picape 1500 Rebel. Sem uma gota de preocupação com a eficiência e cara demais para a labuta, é uma picape para reforçar a imagem da marca e mostrar para todo mundo que seu proprietário tem café no bule, ou coffee in the bottle!

Apesar de a 1500, por função, ser um veículo de trabalho nos Estados Unidos, assim como a Ford F-150 e a Chevrolet Silverado, a Rebel é um carro com proposta recreativa, como uma Saveiro Cross rebaixada, só que muito mais fermento.

Esse carro foi projetado para ser uma picape off-road. No lugar de um motor diesel, ela é equipada com um V8 de 400 cv e conta com suspensão de alta performance, com amortecedores Bilstein e largos pneus Falken todo-terreno. Lá fora, é aquele carro para acelerar nas estradas e dar aquela “quebrada” deserto a dentro sem preocupação. A suspensão garante um comportamento dinâmico espantoso.

Com preço sugerido de R$ 430 mil, ela não é a opção para quem busca um carro para levar ração, tijolo ou saco de cimento. E muito menos para transportar a produção da horta para o Ceasa. Pois o ganho não pagaria o combustível e nem a manutenção. É um carro totalmente passional. O fazendeiro que compra esse carro, certamente já tem outras picapes para a lida.

Gigante

Com seis metros de comprimento e 2,6 toneladas, esse colosso é ainda menor que sua irmã 2.500, que é o xodó da turma endinheirada do agronegócio. No entanto, a Rebel não deixa nada a desejar em espaço, principalmente na cabine. Esse carro é um absurdo por dentro.

Tudo é exagerado. Desde o painel gigantesco, com um monte de porta-objetos e equipamentos que proprietário vai demorar um bom tempo para descobrir. A distância para as pernas na fileira de trás literalmente permite esticá-las sem encostar no banco da frente.

O que chama atenção é o isolamento acústico perfeito. Não se escuta os pneus barulhentos no asfalto. E o V8 só mostra que está vivo quando você o atiça. E claro, não poderia deixar de mencionar o sistema de áudio Harman Kardon, que é controlado por um multimídia vertical de 12 polegadas.

Raio-x RAM 1500 Rebel 5.7

O que é?

Picape full-size, quatro portas e cinco lugares.

Onde é feito?

Fabricado na unidade de Warren, Michigan (EUA).

Quanto custa?

R$ 429.990

Com quem concorre?

Com ninguém!

No dia a dia

Guiar essa picape na cidade é uma insanidade. Ela não cabe em vaga nenhuma e num shopping ou supermercdo é preciso encostar num canto para não tumultuar a vida dos outros motoristas. Por dentro o espaço interno dessa picape é tão superlativo como por fora. Ela leva cinco adultos com folga. Ela conta com quadro de instrumentos digital, um multimídia vertical de 12 polegadas (com Apple Carplay, Android Auto, navegação e câmera 360 graus), sistema de áudio Harman Kardon de 900 watts, oito portas USB. A picape ainda oferece ar-condicionado digital, assim como sensores de chuva, manobra, assistente de condução com ACC, ponto cego, monitor de faixa que são necessários desse carneiro com esteroides.

A caçamba dela é grande, mas não tão larga quanto o carro se mostra. Isso porque ele conta com dois bagageiros nas laterais. Elas permitem acomodar com segurança pequenas bagagens, mantimentos e ferramentas. A tampa da caçamba conta com duplo acionamento. Ela pode abrir verticalmente (com amortecedores), ou para os lados como na Fiat Toro.

Motor e transmissão

A Rebel é equipada com o conhecido V8 Hemi 5.7, calibrado para 400 cv e 56,7 kgfm de torque. Esse motor é o mesmo utilizado no sedã Chrysler 300C, em 2006. A unidade é combinada com caixa automática de oito marchas e tração 4x4. Segundo a marca, a Rebel acelera de 0 a 100 km/l em 6,7 segundos e tem máxima limitada em 170 km/h. Não me dispus a querer comprovar e não recomendo que o amigo tente fazer também.

Apesar de grandalhona, essa picape é uma manteiga. A transmissão se resume a uma rodela cromada, com as posições P,R,N,D, ao lado do volante. Com o cinto afivelado, é girar a bolota e que ele já solta o freio de estacionamento eletrônico. Ele ainda conta com tração 4x4, com opção de reduzida. Com seletor eletrônico, basta girar outra chave, sem o menor esforço.

O rugido do V8 é uma delícia. Vale a pena descer os vidros para ouvir esse bode berrar. Mas não faça isso o tempo todo, pois esse Hemi não tem modos para beber.

Consumo

Em nosso teste, o consumo no combinado urbano, rodoviário e off-road foi de 4,2 km/l.

Suspensão e freios

A Rebel é uma picape de alta performance, com foco no off-road. Nos EUA ela fica abaixo apenas da 1500 TRX, que é ainda mais absurda. Seu conjunto de suspensão conta com amortecedores alemães Bilstein, que garantem um comportamento impecável à essa picape. Claro que ela soca forte numa lombada ou num buraco. Mas ela consegue ser confortável e firme para suportar sua proposta esportiva.

Já os pneus são todo terreno da Falken, com sulcos graúdos para grudar na terra e medidas 275/65 R18. No asfalto ele canta com facilidade em viradas de esquina e saídas de sinal, ainda mais quando se pisa com mais força.

Os freios contam com imensos discos nas quatro rodas. Eles são fundamentais para segurar as 2,6 toneladas dessa picape, ainda mais quando ela está embalada. Mas mesmo assim, não deixe nunca para frear na última hora.

Palavra Final

É um dos carros mais insanos da praça. Mas uma maneira divertida de torrar quase meio milhão de reais. Agora é só pegar o balde de frango e abrir uma cerveja quente.