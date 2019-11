No começo da semana um vídeo que mostra um gato distraindo um repórter durante a gravação de uma reportagem fez sucesso na internet. Agora, a história teve um novo capítulo: o jornalista Artur Lira contou em seu Instagram nesta quinta-feira, 7, que sua tia decidiu adotar o gato.



Artur já havia comentado na rede social que tinha vontade de adotar o gato, mas que precisava convencer sua mãe, que tinha receio de ter mais um animal após a fuga de um gato e a morte de seu cachorro.



No fim, o repórter não conseguiu convencer a mãe, mas sua tia, Neide, decidiu ficar com o animal, batizado de Frajola. "Todo mundo ficou triste porque minha mãe não pode adotar o gato. E como falei, eu entendo a decisão dela e de certa forma concordo", comentou Artur. "Mas, minha tia Neide decidiu ficar com o Frajola. Eu tô muito feliz porque ele vai ficar na nossa família."



O repórter da TV Paraíba, afiliada da Rede Globo, foi até a Central de Polícia de Campina Grande, onde o gato vivia, para recolhê-lo. Depois, relatou que comprou ração, petiscos e uma coleira. Além disso, em breve deve levá-lo para tomar vacina e ser castrado.



"Estou muito feliz e sei que vocês também. Agora nosso DeleGato tem um lar pra receber ainda mais amor e carinho", concluiu, usando um dos apelidos dado ao gato por internautas.