O aplicativo de vídeos curtos TikTok está fora do ar na tarde desta terça-feira (6) devido a uma instabilidade técnica. O problema foi confirmado de forma bem-humorada pela conta oficial e verificada do sistema no Twitter (veja abaixo). Conforme usuários, há problemas no login e, em outros casos, falhas na exibição das gravações, e ainda quem diga que teve o número de seguidores zerado.

mentira, já estou resolvendo aqui. alguém tropeçou no fio. — TikTok Brasil (@TikTokBrasil) July 6, 2021

Também no Twitter, as publicações que relatam as dificuldades de acesso ao app alcançaram a 11ª colocação entre os assuntos mais falados do momento, com mais de 580 mil tuítes. Veja alguns deles:

Pro dono do tiktok espero que devolva minha conta o quanto antes e pra compensa com 1 milhão de SEGUIDORES depois dessa passada de raiva de vocês pic.twitter.com/WXRhKcoqqz — will (@wxcaeta) July 6, 2021

O tiktok caiu e eu ligando e desligando o wifi pic.twitter.com/1MAUVeqBlZ — samukjjkljk (@off_samu) July 6, 2021

O Brasil e o mundo assim , depois de surtarem achando que as contas tinham sido banidas , mas no fim só foi o TikTok que caiu mesmo : pic.twitter.com/QTDa5hX41W — esther ⁷ 🎨 (@JmEsther32) July 6, 2021

O Tiktok caiu agr vou ter que socializar pic.twitter.com/DPg2rwzqUv — Graaci✨ (@cadelinhadofef1) July 6, 2021

faz 20 minutos que o tiktok caiu e eu n sei mais o que vai ser d mim 😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/goVdk7IjDc — sophia៹♡ (@multigloss) July 6, 2021

