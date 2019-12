Um confronto entre a polícia e traficantes de droga deixou 14 mortos, nesse sábado (30), no México. Há quatro policiais entre as vítimas. O tiroteio entre policiais e traficantes aconteceu na cidade de Villa Union, em Coahuila, no Norte do país, perto da fronteira com os Estados Unidos.

De acordo com as autoridades, os traficantes entraram em Villa Union em caminhonetes e fortemente armados e atacaram escritórios do governo local.

Em sua página no Twitter, o governador de Coahuila, Miguel Riquelme, publicou fotos do prédio da prefeitura com perfurações de tiros e disse que foi ao local “em solidariedade à prefeita Narcedalia Padrón Arizpe, para dar tranquilidade à população e fortalecer as ações de segurança no norte de Coahuila”.