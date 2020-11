Prefeito por três mandatos em Ibirité, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Toninho Pinheiro (PP) lidera as pesquisas de intenção de voto para a chefia do Executivo no município, tendo como vice Alan da Música. Levantamento estimulado feito pela Multidados – Pesquisa Profissional Avançada, feito entre os dias 4 e 7 deste mês, mostra o candidato com 44%, seguido pelo atual gestor do município William Parreira (PV), com 35%.

Professor Enos Pontes (Psol) com o vice Jaime Missionário têm 2% das intenções de voto. Já os candidatos João César (PL) e Henrique Lazarotti (PT) têm 1% cada. Daniel Sérgio (PSL) ficou com 0. Brancos e nulos somam 5% e indecisos e não responderam atingiram12%.

No levantamento espontâneo Toninho Pinheiro também lidera, com 32% das intenções de voto, seguido por William Parreira, com 25%. Na sequência aparecem o Professor Enos Pontes, João César e Henrique Lazarotti, com 1% cada. Daniel Sérgio ficou com 0. Nenhum, nulos e brancos atingiram 10% e indecisos ou não responderam 32%.

Em relação à pergunta “qual candidato a prefeito deverá ganhar as eleições municipais de 2020?”, Toninho Pinheiro ficou com 41%, seguido por William Parreira (30%). Professor Enos Pontes, João César, Henrique Lazarotti e Daniel Sérgio ficaram com 0.

A pesquisa está registrada sob o número MG-03676/2020 e ouviu 603 pessoas. A margem de erro do levantamento é de 3,5%. O intervalo de confiança da pesquisa é de 93%.