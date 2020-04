O número de brasileiros repatriados na últimas semanas, em meio à pandemia do novo coronavírus, chegou a 11.500, segundo informou nesta segunda-feira (6) o secretário-executivo da Casa Civil, Sergio José Pereira, em coletiva de imprensa no Palácio do Planalto. O grupo mais recente de brasileiros desembarcou no país vindo da África do Sul.

Ao todo, a pasta calcula que cerca de 5 mil pessoas ainda aguardam o retorno ao Brasil

"Nós tivemos o retorno de 257 brasileiros que se encotravam em Johanesburgo, África do Sul. Já foram repatriados até o momento 11.500 brasileiros", afirmou.

A repatriação dessas pessoas tem sido articulada pelo governo federal, através do Itamaraty, já que a oferta de de voos comerciais caiu drasticamente e dezenas de países fecharam suas fronteiras para conter o avanço da doença. Parte desses resgates tem sido realizada por meio de voos fretados pelo próprio Itamaraty. Ao todo, a pasta calcula que cerca de 5 mil pessoas ainda aguardam o retorno ao Brasil.

Leia mais:

Mais um voo com brasileiros deportados dos EUA chega a Confins; este é o 13º desde outubro