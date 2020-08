Todos os carros de corrida que a Lamborghini desenvolveu até hoje são derivações de modelos de produção, como Diablo, Murcielago, Gallardo e Huracán. Agora, a fabricante apresenta o Essenza SCV12, supercarro projetado apenas para pistas e que não atende a nenhum regulamento da FIA (apenas requisitos de segurança), como o McLaren Senna GTR.

Trata-se da realização do carro de pista perfeito da marca. Se fizéssemos uma analogia com bovinos que estampam seu emblema, esse carro seria o touro perfeito.

Isso porque o Essenza aproveita tudo que a marca aprendeu com seus carros de competição. “O Essenza SCV12 representa a mais pura experiência de direção em pista que nossa marca pode oferecer, um feito de engenharia que destaca o elo inextricável entre nossos carros e o asfalto da pista”. São as palavras pomposas do presidente da marca, de Stefano Domenicali.

“Reator”

De fato esse Lambo impressiona. Seu V12 6.5 entrega impressionantes 830 cv. Mas há um detalhe: essa usina é aspirada. Ou seja, não conta com compressor mecânico ou turbo. E muito menos auxílio elétrico.

Para conseguir tal ganho de potência a Lamborghini aperfeiçoou o funcionamento de seu V12, otimizando efeitos que ocorrem no processo de detonação nas câmaras de compressão como o chamado Efeito RAM quando o carro está em velocidade elevada.

Numa explicação de botequim, esse efeito é a pressão gerada pelo choque da mistura ar-combustível no pistão. Complicado, né? Pois é, mas o que a Lamborghini fez foi converter essa energia potência.

Outras modificações também foram necessárias, como ajustes no sistema de escapamento para reduzir ao máximo qualquer restrição na tubulação. Ou seja, esse touro berra com as 12 trombetas do apocalipse.

Estrutura

A carroceria feita em compostos leves, com monocoque em fibra de carbono, garante uma relação peso potência de 1,6 quilo por cv. Para chegar a esse peso pluma (1.376 kg), o modelo dispensa a gaiola tubular, pois a estrutura garante resistência suficiente para manter a integridade do habitáculo em caso de colisão, e com o aval da FIA.

O desenho desse carro foi totalmente projetado para o máximo de performance. Os faróis foram colocados rentes ao spoiler dianteiro, que chega a lembrar o Porsche 935/77, para garantir o máximo de fluidez do ar. Os imensos coletores laterais garantem uma tormenta necessária resfriar os radiadores o V12.

Acima do cockpit há coletores do tipo snorkel, que direcionam o ar para admição. Na traseira, o destaque fica para a imensa asa que segue o padrão da categoria GT3, capaz de gerar uma 1.200 quilos de efeito solo a 250 km/h. Tudo retirado das edições Super Trofeo EVO e GT3 EVO do Huracán.

Isso significa que esse carro tem força para acelerar muito rápido, potência para se manter em velocidades exageradamente elevadas e pode fazer curvas com o pé embaixo, pois sua aerodinâmica garante que ele ficará grudado mesmo se a força centrífuga insistir em jogar o touro para fora da pista.

Por dentro

Se por fora essa Lambo é um carro de corridas, por dentro, não é diferente. Nada de refinamentos. Para reduzir seu peso ao máximo, toda instrumentação e comandos estão no volante. Ele não tem arco, apenas dois punhos nas laterais. E nem precisa. A relação desse carro é tão direta que basta cruzar os braços para ele fazer a curva.

Todos os instrumentos e informações estão diante dos polegares e dos olhos, como num bólido da Fórmula 1. Rotação, marcha, indicador de troca, ajuste de diferencial, controle de tração, nível do ABS, pressão e temperatura dos pneus, tempo de volta. Tudo está lá.

Onde guiar

O amigo já deve ter percebido que não rola de parar na frente da balada com o Essenza. Mas a Lamborghini sabe como fazer seus felizes 40 compradores aproveitarem ao máximo o brinquedo. Os clientes farão parte de um clube com acessos a diferentes autódromos com especificação FIA Grau 1, como Interlagos, Monza, Spa-Francorchamps, Nurburgring, Suzuka.

Os carros ficarão armazenados num galpão exclusivo nas dependências da Lamborghini em Sant’Agata Bolognese. Se bater saudade do possante, basta acessar a webcam que permite visualizar o “mimoso” 24 horas por dia.

Trata-se de um sistema de compra que se assemelha ao da Ferrari FXX K. O amigo pode acelerar onde quiser, só não pode levar para casa.