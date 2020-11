A Toyota acaba de lançar a linha 2021 da picape Hilux, que passou por leve plástica e ajuste de linha. Mas muito além de novos frisos, o utilitário fabricado em Zárate, na Argentina, também recebeu melhorias na parte mecânica.

A Hilux passou por modificações na motoriza-ção diesel, que recebeu nova turbina, capaz de empurrar maior volume de ar para as câmaras, assim como novo sistema de resfriamento e pistões redesenhados.

Tudo isso se traduz em 15% mais potência e economia de combustível de 4%. Assim, a unidade turbodiesel 2.8 passa a entregar 204 cv.

Junto do motor, a transmissão também passou por ajustes para aproveitar melhor o ganho de potência. A picape também recebeu melhorias na suspensão, que recebeu novos amortecedores, que deixaram a picape mais confortável.

No entanto, o pacote de melhorias se destina às versões diesel. As opções flex, equipadas com unidade 2.7 de 163 cv, não foram contempladas. Segundo a Toyota, o foco da marca são nas versões diesel, uma vez que o motor bicombustível corresponde a apenas 6% do mix da Hilux.

Por dentro, a picape também passou por um banho de loja, com direito a assistentes de condução como controle de cruzeiro adaptativo (ACC), sensor de pré-colisão, monitor de faixa de rodagem, assim como sete airbags.

A picape também recebeu novas centrais multimídia, sendo que a versão topo de linha conta com tela de oito polegadas, combinado com sistema áudio JBL com oito falantes e subwoofer. A picape também oferece conexão Apple CarPlay, Android Auto, sensores dianteiro e traseiro, assim com câmera de ré.

Com nove versões na linha, os preços variam de R$ 145.390 a R$ 241.990. Questionada se a marca não pretende apostar num segmento abaixo das médias, em que Fiat Toro reina solitária, os executivos da marca afirmam que não há pretensão de explorar esse nicho por agora. Além disso, acreditam que ainda há muito espaço para ser trabalhado entre as médias.

Os preços

SRX AT R$ 241.990

SRV AT R$ 216.990

SR AT R$ 201.790

STD Power Pack MT R$ 188.990

CS MT R$ 170.890,00

Chassi MT R$ 164.790,00

SRV 4x4 AT FLEX R$ 169.790

SRV 4X2 AT FLEX R$ 157.490

SR 4X2 AT FLEX R$ 145.390

