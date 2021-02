O ano acabou de começar e a Toyota lançou a linha 2022 do Corolla, que já está disponível nas revendas da marca. Com preços que partem de R$ 120.790 a R$ 158.890, o japonês praticamente não tem mudanças. No entanto, quem ficou de fora foi a versão GR-S, com apelo esportivo.

A opção foi anunciada no final de 2020, como substituto para o XR-S, da geração passada. Apesar de na ocasião a Toyota não ter cravado uma data de lançamento, era esperado que sua chegada fosse simultânea.

No entanto, o portal Autos Segredos, que é conhecido por antecipar grande parte das novidades do mercado, afirma que o carro chega nas próximas semanas, ao preço de R$ 151 mil. Daí, quem estiver interessado na opção "esportivada", convém esperar mais um pouco.

Adeus trambolho

Uma das novidades da linha 2022 é o novo acabamento da central multimídia. Quando o Corolla foi lançado em 2019, ele foi criticado pelo acabamento do monitor, que parecia uma TV de tubo, devido à cobertura que se alongava atrás da tela.

Trata-se de uma mudança que não afeta em nada o funcionamento da central. Mas vamos convir que ficou bem melhor. Afinal, a tela flutuante tem mais charme do que um Telefunken encravada no painel. É ou não é?

Novidades

Como foi dito, quase nada mudou na linha 2022. E as alterações são praticamente mínimas. Nas versões XEi e Altis Hybrid, as maçanetas internas ganham acabamento cromado.

Já no Altis 2.0 Premium, a tela do computador de bordo passa de 4,2 para sete polegadas, semelhante à que utilizada nas versões híbridas. A versão também ganha sensores dianteiros e traseiros, que também é a única novidade do Altis Premium Hybrid.

Na versão de entrada GLi 2.0, não há acréscimos de conteúdos.

Versões e preços

GLi 2.0 - R$ 120.790

XEi 2.0 - R$ 129.190

Altis Premium 2.0 - R$ 151.090

Altis Hybrid - R$ 151.090

Altis Hybrid Premium - R$ 158.890

