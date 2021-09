Desde o ano passado que a modalidade de assinatura de automóveis tem ganhado adesão de fabricantes. Agora, a Toyota acaba de lançar seu serviço batizado de Kinto One Personal. A oferta chega para ampliar as opções do consumidor que prefere contratar a posse temporária de um automóvel do que comprar um carro zero.

O Kinto oferece planos com mensalidades que partem de R$ 2.682 a R$ 15.370 e opções de 12 e 24 meses. No cardápio a marca oferece toda a gama. Yaris, Yaris Sedan, Corolla, assim como Corolla Cross, RAV4, SW4 e a picape Hilux.

“A Kinto é uma empresa de presença global que busca oferecer soluções completas de mobilidade para as mais variadas necessidades, para empresas ou pessoas físicas. Com o Kinto One Personal, temos um serviço customizado e flexível, que permite ao cliente ter em casa um modelo para o uso cotidiano e ainda contar com a disponibilidade de outros veículos, seja para uma experiência mais aventureira, viagens ou qualquer outra demanda específica”, explica o diretor comercial da Kinto e mobilidade da Toyota, Roger Armellini.

Kinto One Fleet

A Kinto oferece também uma modalidade para frotas corporativas, para transportes de equipes e executivos. A Toyota ainda oferece opção de carro compartilhado para mais de um cliente.

Com gastos como IPVA, seguro e manutenção inclusos, o modelo mais barato do cardápio é o Yaris. No plano de 24 meses, tem mensalidade de R$ 2.682. Ao final do plano, o cliente terá desembolsado R$ 64.368. Para compra, a opção mais barata do hatch parte de R$ 81 mil. Já um SUV SW4 pode lhe custar R$ 185 mil, após um ano. Vale a pena ou não vale?

Assista também!