Líder entres o utilitários-esportivos (SUVs) derivados de picapes médias, o Toyota SW4 é um ícone de status. Apesar de seu conceito de construção ser jurássico, esse dinossauro ainda faz sucesso no mercado brasileiro. De janeiro a outubro, o SUV fabricado na planta de Zárate, na Argentina, emplacou 10.858 unidades, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores.

Pode não ser o mesmo volume do líder geral do segmento SUV, que é o Jeep Renegade (65.393 licenciamentos), mas é um valor expressivo no nicho que concorre. O Chevrolet Trailblazer tem 2.859 carros emplacados e o Mitsubishi Pajero Sport outros 1.905 registros.

E com a confiança de quem tem prestígio na praça, a Toyota acaba de lançar a linha 2022 do SW4. A grande novidade fica por conta da versão Diamond, que assume o topo da gama. Com visual exclusivo, a Diamond é oferecida por nababescos R$ 406.790. A versão recebeu novos para-choques, que se diferenciam da versão SRX.

Para justificar o preço, o SUV conta com ar-condicionado digital, carregador de celular por indução, multimídia de oito polegadas (com Android Auto e Apple CarPlay) e sensor de pé para abertura do porta-malas. O pacote de segurança adiciona sistema de visão 360°, alerta de tráfego cruzado traseiro e sensor de ponto cego.

Motor do SW4

Sob o capô, o jipão japonês é equipado com o mesmo motor turbodiesel 2.8 de 204 cv e 50,9 kgfm de torque. A unidade é combinada com transmissão automática de seis marchas, além de tração 4x4 com caixa reduzida.

VERSÕES E PREÇOS

SW4 SRX 5L - R$ 383.290

SW4 SRX 7L - R$ 389.790

SW4 Diamond - R$ 406.790