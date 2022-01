A Toyota sentiu o golpe da chegada da nova geração do Honda City, que ficou maior, mais bonito, potente e sofisticado. Sem perder tempo, a marca japonesa acaba de lançar a linha 2023 do Yaris, que passou por retoques visuais e ganhou novos conteúdos.

Com preços a partir de R$ 92.190, a dupla passou pelo bisturi para se mostrar atraente diante do rival renovado. As intervenções se concentram na parte frontal, que ganhou desenho mais parecido com o do Corolla.

A plástica foi positiva, pois o Yaris sempre teve um focinho alongado e com elementos conflitantes. A dupla ainda passa a contar com luz diurna em LED, além de ganhar novas rodas. A versão XLS também incorporou faróis de neblina em LED.

O que não mudou foi debaixo do capô: o Yaris manteve o motor 1.5 de 110 cv, combinado com transmissão do tipo CVT, com emulação de sete marchas. O pacato motor 1.3 deixou de ser oferecido, assim como a caixa manual.

No entanto, a Toyota adicionou dois modos de condução para tonar o Yaris mais eficiente e também mais esportivo. Ele passa a contar com os modos Eco e Sport. Assim a marca atesta, com base no programa de etiquetagem do Inmetro, consumo na ordem de 8,8 km/l na cidade e 10 km/l na estrada, na versão hatch. Para o sedã, com o mesmo combustível, as médias são de 9,0 km/l e 10,6 km/l, na ordem.

Em termos de segurança, o Yaris passa a contar com sete bolsas infláveis, com direito até a airbag para os joelhos do motorista. Nas versões XS e XLS ainda foram adicionados alerta de colisão, com aumento de carga de frenagem, assim como monitor de saída de faixa de rodagem.

Versões e preços