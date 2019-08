A Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais (CGE) oferece cinco novas vagas por meio do programa Transforma Minas, programa de gestão de pessoas por mérito e competência, do Governo de Minas Gerais.

As vagas abertas são para controladores setoriais da Advocacia-Geral do Estado (AGE), da Secretaria de Estado da Educação (SEE) e controlador seccional da Faculdade de Ouro Preto (Faop), Fundação Clóvis Salgado (FCS) e Universidade Estadual de Minas Gerais (Uemg).

Profissionais de empresas privadas, do terceiro setor e servidores públicos que atendam aos pré-requisitos, conforme as descrições oficiais no portal do programa, têm até sexta-feira (30) para se inscrever pelo site.

Inspirado em programas de gestão de pessoas de sucesso no exterior, o Transforma Minas é uma atividade inovadora, realizada em parceria com a Fundação Lemann, que reúne diferentes organizações não governamentais vinculadas à Aliança, como a Fundação Brava, o Instituto Humanize e o Instituto República. O projeto não tem custo financeiro para o Estado.

