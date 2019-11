Dois novos cargos do Governo do Estado estão com seleção aberta pelo programa Transforma Minas. São vagas para diretor(a) central de Fiscalização de Transferências de Recursos e diretor(a) central de Fiscalização da Gestão Fiscal, atribuições ligadas diretamente à Controladoria-Geral do Estado (CGE).

Vagas são para diretor(a) central de Fiscalização de Transferências de Recursos e diretor(a) central de Fiscalização da Gestão Fiscal

Para se inscrever o candidato deve ser servidor efetivo de órgão/entidade do Poder Executivo do Estado de Minas Gerais e ter conhecimento teórico e/ou prático nas áreas.



O processo seletivo é composto por duas etapas: análise curricular e entrevista. As inscrições estão abertas até o dia 20/11 no portal do programa Transforma Minas.



Os selecionados deverão cumprir 40 horas semanais. Para as duas funções, a remuneração é de R$ 4.455,00 , mais auxílio alimentação no valor de R$ 47 por dia trabalhado.