Valorizar o profissional pela competência, identificar habilidades e transformar a cultura de gestão de pessoas no setor público. Essa é a proposta do Programa Transforma Minas, coordenado pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) por meio da Subsecretaria de Gestão de Pessoas (Sugesp).

Lançado em março pelo governador Romeu Zema, o programa é uma iniciativa inovadora do Governo de Minas para preencher posições estratégicas de chefia, direção e superintendência das secretarias e órgãos da administração direta e indireta do Estado. “O Transforma Minas é um divisor de águas na história do setor público do país. Uma transformação de cultura inspirada em experiências internacionais bem-sucedidas e com foco na melhor prestação de serviços aos cidadãos, além de adotar critérios absolutamente transparentes”, destaca o secretário de Planejamento, Otto Levy.



Desde a implantação, o Transforma Minas promoveu 169 processos seletivos, incluindo um processo para o primeiro escalão. Mais de 9 mil interessados já se inscreveram para os cargos oferecidos e 155 profissionais foram selecionados. O site do programa atraiu mais de 1,4 milhão de visitas e mais de 4 mil currículos foram analisados.



Desenvolvimento de lideranças



Iniciada em novembro, a segunda etapa inclui a implantação do Programa de Desenvolvimento de Lideranças (PDL), que tem objetivo de desenvolver competências específicas para cargos de liderança, como orientação para resultados, engajamento de pessoas e comunicação.“Também há foco no alinhamento estratégico. Vamos promover a articulação e o engajamento dos gestores para levar adiante os projetos que estão sendo propostos pelo Governo”, destaca a subsecretária de Gestão de Pessoas da Seplag, Kennya Kreppel.



Em dezembro, o governador Romeu Zema assinou o Plano de Trabalho para fortalecer o PDL, documento com as entregas e metas das secretarias de Estado para 2020. O objetivo é promover o alinhamento de gestão.



A subsecretária de Gestão Estratégica da Seplag, Beatriz Góes, foi uma das gestoras selecionadas pelo programa e participa do PDL. Ela elogia o formato inovador de seleção de gestores por parte do Estado e destaca a importância da formação de lideranças. “O alinhamento na gestão das secretarias, com foco em estratégia e orientação para resultados, será possível trocar experiências e contribuir para a modernização e inovação dos serviços públicos em geral”, ressalta.

Servidores de carreira



O Transforma Minas valoriza os servidores de carreira – 80% entre os selecionados. Mas também oferece oportunidade de trabalho para profissionais de diversas áreas de atuação, inclusive do setor privado, atraindo talentos no mercado. “Constantemente, os servidores destacam a oportunidade de participarem de processos seletivos internos para um cargo de gestão, o que independe de serem ou não conhecidos ou estarem próximos de pessoas influentes, como acontecia anteriormente”, ressalta Kennya.



A previsão é que o Transforma Minas selecione e preencha 325 vagas até 2022.



O Transforma Minas é resultado de um Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo de Minas e a Aliança, iniciativa que reúne as organizações do Terceiro Setor, Fundação Lemann, Fundação Brava, Instituto Humanize e Instituto República.