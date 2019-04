O prazo final para inscrições no processo de certificação de profissionais da Educação para o cargo de superintendente regional de Ensino foi prorrogado para as 11h59 (horário de Brasília), da próxima sexta-feira (5/4). Com isso, servidores interessados em desempenhar essa função na Secretaria de Educação de Minas Gerais terão mais três dias para concluir sua candidatura, por meio do site Transforma Minas (www.transformaminas.mg.gov.br).

Os candidatos terão acesso ao formulário de cadastramento para o processo de Certificação Ocupacional, assim como aos requisitos exigidos e às demais etapas de avaliação até a nomeação dos futuros titulares das Superintendências Regionais de Ensino (SREs). Podem participar servidores da Educação estadual, ativos e inativos, que preencham os requisitos da função.

A Certificação Ocupacional, realizada por meio do programa Transforma Minas, é completamente on-line e está disponível para quem deseja concorrer a uma das 47 vagas, em todo o estado. A Certificação Ocupacional tem o objetivo de aferir habilidades técnicas e conhecimentos necessários ao exercício do cargo, credenciando os servidores certificados junto à Secretaria de Estado de Educação, para a formação de um banco de profissionais com o perfil necessário.

A certificação é uma exigência da legislação mineira e só os profissionais aprovados poderão concorrer ao cargo de superintendente regional de Ensino. Na fase seguinte, os profissionais certificados que quiserem participar do processo seletivo poderão indicar interesse em até duas superintendências do interior do Estado ou em três metropolitanas.

O processo seletivo

Ao longo de todo o período da seleção, os profissionais passam por análise de currículo e de antecedentes, avaliação preliminar de conhecimento e de aderência aos desafios educacionais de Minas - na fase de seleção os candidatos também serão submetidos a entrevista por mapeamento de competências. Esse processo resultará em uma lista de profissionais aptos a serem selecionados para ocupar o cargo de superintendente regional de Ensino, e a previsão é que o Governo do Estado escolha e nomeie os 47 titulares dessas posições até o final de maio.

Transforma Minas no MG App

Interessados em participar do Transforma Minas também podem acessar informações sobre as vagas disponíveis e se inscrever por meio do MG App. A nova funcionalidade entrou no aplicativo nesta terça-feira (2/4).

No momento, estão disponíveis vagas para subsecretário da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda (SEF), subcontrolador do Governo Aberto e Corregedor-Geral da Controladoria-Geral do Estado (CGE), superintendente de Proteção Social da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedese), diretor técnico da Prodemge, além da certificação para profissionais da educação pública estadual.

