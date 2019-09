O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) vai abrir um posto provisório neste fim de semana para atender os eleitores da região Nordeste de Belo Horizonte. Dez guichês serão montados na Escola Estadual Tito Fulgêncio (rua Jacuí, 2.357, bairro Renascença), entre sexta (13) e domingo (15), das 8h às 17h, respeitando-se a ordem de chegada.

A iniciativa do TRE visa facilitar o acesso aos serviços da Justiça Eleitoral, como a emissão do primeiro título e a transferência de domicílio eleitoral, e ampliar o recadastramento biométrico na capital, com aproximadamente 40 por cento do eleitorado biometrizado.

O eleitor deve comparecer portando documento oficial de identidade que comprove a nacionalidade brasileira, além de comprovante de endereço. São aceitos como documento a carteira de trabalho, carteira de identidade, carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão, certidão de nascimento ou de casamento. Não são aceitos a carteira de habilitação e o novo passaporte. Homens que vão fazer o alistamento eleitoral devem apresentar também comprovante de quitação do serviço militar (de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos).