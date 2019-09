Até domingo (29), eleitores da região do Barreiro poderão fazer o recadastramento biométrico e outros serviços da Justiça Eleitoral numa unidade provisória montada na Escola Municipal Cônego Sequeira (rua Flor Chuva de Prata, 40, bairro Independência). A estrutura conta com oito guichês e o atendimento acontece das 9h às 16h, com distribuição de senhas.

A intenção do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) é aumentar o número de eleitores biometrizados na capital mineira, onde apenas 40% já fez a atualização do título eleitoral. O atendimento no Barreiro é somente para eleitores de Belo Horizonte ou para aqueles que querem se transferir para o município.

Na capital, o recadastramento biométrico ainda não é obrigatório - o que deve ocorrer até 2022, segundo previsão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) -, mas quem se antecipar evita filas no final do prazo.

Atendimento

O eleitor deve comparecer portando documento oficial de identidade que comprove a nacionalidade brasileira, além de comprovante de endereço. São aceitos como documento a carteira de trabalho, carteira de identidade, carteiras emitidas por órgãos reguladores de profissão, certidão de nascimento ou de casamento. No caso do primeiro título, não são aceitos a carteira de habilitação e o novo passaporte. Homens que vão fazer o alistamento eleitoral devem apresentar também comprovante de quitação do serviço militar (de 1º de julho do ano em que completar 18 anos até 31 de dezembro do ano em que completar 45 anos).