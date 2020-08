Um trem descarrilou na Escócia, próximo à cidade de Stonehaven, na manhã desta quarta-feira (12). De acordo com as agências internacionais, ainda não há informações sobre vítimas, mas a primeira-ministra do país, Nicola Sturgeon, classificou o acidente como "extremamente sério".

No twitter, Nicola postou que recebeu os primeiros relatos da empresa Network Rail, responsável pelo trem, e dos serviços de emergências e, que neste momento, todos os seus pensamentos estão com os envolvidos.

O acidente ocorreu em uma região que passou por fortes chuvas e enchentes nos últimos dias.

A Network Rail publicou que "ainda é muito cedo para confirmar a natureza exata e a severidade do incidente".

A composição fazia o trajeto Dundee-Aberdeen e era formada por duas locomotivas e quatro vagões de passageiros. As primeiras notícias informam que uma locomotiva e três vagões tombaram.

Vídeos compartilhados na internet mostram imagens de muita fumaça no local do acidente. Assista:

These are pictures from Aberdeenshire in Scotland where a train has derailed near Stonehaven pic.twitter.com/M8z1N9qB9o — Chris Chambers (@CapitalChambo) August 12, 2020