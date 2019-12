O líder do bloco governista na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Gustavo Valadares (PSDB) afirmou nesta segunda-feira (2) que, mesmo com o prazo de quatro semanas para a operação que pode garantir recursos para o pagamento do 13º dos servidores, os depósitos podem ser feitos ainda em 2019. O pagamento seria feito com uma verba presente em caixa e o dinheiro vindo dos créditos do nióbio seria usado para repor esse recurso.

A hipótese foi inicialmente levantada pelo deputado João Vitor Xavier (Cidadania) e reforçada por Valadares. Xavier, que é crítico do projeto, apesar de ser a favor de sua aprovação, afirmou que a triangulação de recursos seria possível graças à "postura austera" que Romeu Zema (Novo) vem tomando desde o início do mandato. "O governador colocou o pé no freio e isso permitiu a criação de um 'pé de meia', que acredito que será usado para pagar o funcionalismo ainda neste ano", declarou.

Projeto

O Projeto de Lei 1205/2019, em discussão na ALMG e com segundo turno previsto para esta quarta-feira (4) quer adiantar recebíveis pela exploração do nióbio até 2032. Após questionamentos da Casa sobre a segurança jurídica e financeira do projeto, o secretário de Estado de Planejamento e Gestão de Minas Gerais (Seplag), Otto Levy, esteve na assembleia nesta segunda-feira para explicar pontos críticos da ação e admitiu que pode, sim, haver prejuízo ao Estado na negociação, tendo em vista a possibilidade de o preço do nióbio subir além da expectativa.

O secretário também destacou que não se trata de uma operação de crédito e que o Estado só abrirá mão de 49% dos recebíveis nos próximos doze anos. "Minas Gerais recebe 25% dos lucros da exploração do mineral, deles, 51% vai para a Codemge e 49% vai para a Codemig, e é desses 49% que vamos adiantar os recebíveis", explicou, reiterando que o Estado continuará com lucro vindo por meio da Codemge.

A previsão de pagamento não foi confirmada por Levy. O secretário afirmou que, se o projeto for aprovado na quarta-feira, até o início da próxima semana é possível que já seja informada a data prevista para o depósito.

Além do pagamento do 13º salário de 2019, o recebimento dos créditos deve garantir o fim do parcelamento de salários dos servidores por até sete meses, conforme respondeu o secretário ao questionamento da deputada Beatriz Cerqueira. Para os meses e anos seguintes, o titular da Seplag aponta a adesão do Regime de Recuperação Fiscal como solução para o fim dos parcelamentos.

Travas

As comissões de Minas e Energia e Administração Pública apresentarão nesta terça-feira (3) um substitutivo para blindar o Estado de possíveis entraves jurídicos referentes à exploração do nióbio. Membro da Comissão de Minas e Energia, João Vitor Xavier declarou que o projeto veio do governo como uma "carta de intenções", sem o devido detalhamento explicando como a operação seria realizada. "Nosso objetivo é resguardar o direito do Estado, do povo de Minas Gerais e o próprio governo reconheceu a razão da Assembleia nesses questionamentos", defendeu.

Uma das definições do substitutivo visa bloquear para o Estado o direito de qualquer ação judicial. "Existe, hoje, um litígio de R$ 5 bilhões entre o Estado e a CBMM [Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração], e queremos assegurar que o dinheiro não vá para o investidor em caso de vitória do Estado", explicou Xavier.