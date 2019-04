A 8ª e última temporada de Game of Thrones estreia no próximo domingo, 14, e os fãs de São Paulo têm uma boa notícia para curtir os últimos momentos antes de assistir à última leva de episódios: o trono de ferro de GoT passará pela capital paulista nesta semana.



Na sexta-feira, 12, o trono de ferro estará na Pinacoteca de São Paulo. No sábado, 12, no Parque Burle Marx. No domingo, 14, dia da estreia da 8ª e última temporada de Game of Thrones, o Trono de Ferro estará no Shopping Center 3, na avenida Paulista. Em todas as ocasiões, ele ficará exposto das 10h às 17h.



Recentemente, a HBO escondeu o trono no litoral do Ceará em uma ação da campanha #ForTheThrone, que espalhou seis tronos ao redor do mundo.



Confira o cronograma da passagem do trono de ferro de Game of Thrones por São Paulo abaixo:





Clique aqui